33-річний молодший сержант Мар'ян Пенкальський, пілот БпЛА 503 окремого батальйону морської піхоти (військова частина А1275), у ніч на 19 грудня 2024 року зник безвісти в районі міста Добропілля на Донеччині. Тієї ночі він мав іти на бойове завдання. Через півтора місяця тіло чоловіка знайшли за кілька кілометрів від місця базування підрозділу – без голови та внутрішніх органів, із закладеними за спину руками.

Дружина загиблого Ірина Пенкальська, її адвокатка Тетяна Садовська та побратими Мар'яна переконані: військовослужбовця вбили. І вчинили це, ймовірно, «свої». Натомість військова частина оформила його зникнення як самовільне залишення частини (СЗЧ), через що родина досі не може отримати виплат за загиблого.

Кримінальне провадження за фактом умисного вбивства розслідує поліція Донецької області, однак, за словами адвокатки, слідство фактично саботують. Адміністративний суд уже визнав дії військової частини щодо родини незаконними, а рідні понад півтора року не можуть поховати всі останки чоловіка.

«Завтра о п'ятій ранку заступаю на бойове завдання»

Мар'ян Пенкальський родом із села Демня, останні роки проживав з сім’єю в Миколаєві Львівської області. До мобілізації працював на будівництві у Львові. У липні 2022 року, за словами дружини, чоловік отримав повістку і вже наступного дня пішов до війська. «Він завжди казав: коли вручать повістку, я не буду шукати методів, щоб не йти воювати», – розповіла ZAXID.NET Ірина Пенкальська.

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Подружжя виховувало трьох дітей. На момент зникнення військового найстаршій доньці було 18 років, наймолодшому синові – лише два місяці. «Мар'ян навіть не встиг його похрестити», – каже дружина.

Мар'ян Пенкальський з дружиною та сином (фото з сімейного архіву)

Під час служби Мар’ян Пенкальський здобув навики оператора безпілотника і виконував відповідні завдання. 18 грудня 2024 року подружжя розмовляло востаннє. «Він сказав: завтра о п'ятій ранку заступаю на бойове завдання, буду без зв'язку… Люблю», – згадує Ірина. Останній дзвінок був близько 20:00 вечора. Уже під ранок, приблизно о 4:00, зв'язок із чоловіком обірвався, повідомлення перестали доставлятися. 19 грудня командир зателефонував дружині й повідомив, що Мар'ян зник – разом зі зброєю та автомобілем.

Наймолодший син Мар'яна Пенкальського, якому на момент зникнення батька було два місяці (фото з сімейного архіву)

Тіло знайшли в лісосмузі

Пошуки тривали близько півтора місяця. Лише 5 лютого 2025 року військова частина повідомила Ірині, що чоловіка знайдено, а його тіло – у морзі. Як з'ясувалося, знайшли його ще 31 січня, але кілька днів родину про це не сповіщали.

За її словами, 5 лютого, телефонуючи в частину, вона запитала, у якому стані тіло. «Мені сказали: голови немає. Я кажу: як немає голови?», – згадує Ірина. Тіло знайшли без голови, шиї та внутрішніх органів. «Люди так не помирають», – додає вона. У сповіщенні, яке принесли родині з ТЦК, причину смерті не вказали.

Тіло виявили в лісосмузі неподалік Добропілля, де квартирував підрозділ, – за кілька кілометрів від міста. За інформацією адвокатки Тетяни Садовської, на тіло натрапив місцевий мешканець, який вигулював собаку. Він сповістив знайомому правоохоронцю, а вже той зателефонував на «102». Поряд із тілом лежав іменний військовий квиток з відбитками закривавлених пальців. Саме на цій підставі, ще до ДНК-експертизи та належного впізнання, видали лікарське свідоцтво про смерть, де зазначили, що причина смерті не встановлена «через відсутність частин тіла та внутрішніх органів».

6 лютого тіло привезли до Львова. За словами дружини, опізнання не проводили – їй лише показали фотографію руки з перстнем, який вона впізнала. Поховали Мар'яна Пенкальського 20 березня 2025 року в Миколаєві. Ірина каже, що на родину чинили психологічний тиск, наполягаючи на якнайшвидшому похованні, «пояснюючи це тим, що тіло швидко псується».

«На поховання віддали не все тіло»

Ще до поховання рідні півтора місяця домагалися повторної судово-медичної експертизи, бо не погоджувалися з висновками і мали багато питань до стану тіла. За даними адвокатки, яка особисто була присутня під час огляду, тіло знайшли в напівсидячому положенні на бадиллі, руки були закладені за спиною, зброя лежала в ногах, а фрагменти черепа і щелеп були розкидані на місці події в радіусі до десяти метрів. «Ці та інші обставини свідчать, що його позбавили життя з особливою жорстокістю, що це було умисне вбивство», – вважає Тетяна Садовська.

Після повторної експертизи з'ясувалося, що на поховання родині віддали не все тіло. Частину останків, знайдених на місці події (фрагменти черепа, щелеп) до Львова не передали. За словами адвокатки, вона окремо домагалася, щоб останки з Добропілля привезли до Львова для спільного дослідження. Частина фрагментів, за інформацією адвокатки, досі перебуває в різних місцях і навіть не ідентифікована, а ДНК із них за понад півтора року так і не відібрали.

Тетяна Садовська наголошує, що вимагає віддати родині всі останки разом, а не частинами. «Потім третій похорон переживати через цю недбалість – це не по-людськи і дуже жорстоко», – наголошує вона.

«Це не самогубство, а вбивство»

Про вбивство говорить і побратим Мар'яна, який погодився на коментар лише на умовах анонімності. «Я з ним прослужив доволі довго. Підстави вважати, що Мар'ян міг вчинити самогубство, немає жодної. Він навпаки радів з того, що в нього народилася третя дитина. Вважаю, що це вбивство», – сказав він ZAXID.NET. За його словами, шапка Мар’яна лежала поряд з тілом і була прострелена: вхідний отвір на лобі, вихідний – на потилиці. Голову, за його словами, від тіла могли відділити звірі, оскільки воно пролежало в посадці півтора місяця.

У версію СЗЧ побратим не вірить: «Якщо людина йде в СЗЧ, вона прямує, очевидно, у той бік, звідки родом. Додому Мар'ян не прийшов».

«У мене багато питань до слідства. Вони закрили це як самогубство, але я з цим категорично не погоджуюся», – додає він.

Ірина Пенкальська припускає, що чоловіка могли вбити «свої»: «Думаю, що це свої. Але підстав я не знаю, тому що він мені завжди розповідав, що в нього все добре, конфліктів ні з ким немає. Я не знаю, за що і чому. У частині його дуже хвалили. Коли подзвонили, казали, що він дуже класний військовий був, виконував всі завдання. У нього не було проблем на службі».

Рідні та побратим ставлять питання і про долю доказів. За словами Ірини Пенкальської, автомобіль чоловіка зрештою опинився у військовослужбовців іншого підрозділу (у своєму дописі вона називає відомий підрозділ «Скеля»), а представник частини А1275, за її словами, у суді підтвердив, що машину викрали військові іншої частини. Побратим Мар’яна переповідає, що військовослужбовці іншої частини нібито визнали, що автомобіль «три дні стояв біля дороги», і вони його забрали. Крім того, у загиблого було два телефони, доля яких, за твердженням родини, невідома, а дані з них могли бути видалені.

Адвокатка не виключає й іншої версії – що оператора безпілотника могли знищити вороги. «Оператори БпЛА – ціль для ворожих диверсантів. Ми не виключаємо, що це могли бути зрадники або ворожі диверсанти», – зазначає Тетяна Садовська. Водночас сама дружина схиляється до того, що до загибелі чоловіка причетні «свої».

Що кажуть у військовій частині?

Тодішній безпосередній командир Мар’яна, виконувач обов'язків командира роти Сергій Вихованець, підтвердив ZAXID.NET, що саме він першим оголосив підлеглого в СЗЧ. «Зник разом зі зброєю та машиною. Про це я доповів. Ми подали його в СЗЧ, бо хто його знає», – пояснив офіцер. Командир додав, що спершу цілий день організовував пошуки зниклого військовослужбовця, оскільки той «був відповідальною людиною» і версія про СЗЧ одразу виглядала сумнівною. Однак після невдалих пошуків, каже Сергій Вихованець, він був зобов’язаний діяти відповідно до процедури.

За словами командира, коли він давав покази слідчим, ті наполягали на версії самогубства військовослужбовця. Водночас сам командир не вірить у версію суїциду. За даними Сергія Вихованця, стосунки в родині були добрі, конфліктів у підрозділі Мар'ян не мав. Версії про борги через онлайн ставки чи про ворожу диверсійну групу командир також відкидає. Він також послався на слова побратима, який бачив фото і вважає, що траєкторія пострілу не свідчить про самоушкодження.

«Було припущення, що його вбили. За що і хто – не знаю», – сказав командир, наголосивши, що остаточно встановити обставини мають слідчі.

Сергій Вихованець також додав, що Мар’ян належав до вмотивованих військовослужбовців, під час служби в підрозділі до нього не було ніяких питань: «Він був мужиком в хорошому розумінні цього слова. Сказати про те, щоб він рвався: давайте я піду і виграю війну, то ні. Але ініціативи були. Жодного разу я не чув, що він зловживав алкоголем, і не робив йому жодних зауважень».

«Через рік оголосили дезертиром»

Хоча тіло знайшли ще на початку 2025 року, лише через рік військова частина звернулася в ДБР із заявою про самовільне залишення служби.

Адвокатка Тетяна Садовська наголошує: щоб законно призупинити грошове забезпечення, командування мало одразу звернутися до органу досудового розслідування й отримати витяг з ЄРДР, однак цього не зробило. «Я розумію, чому вони цього не зробили. Вони фактично приховали злочин. Адже, якщо це було умисне вбивство, вони мали розслідувати належно», – каже Тетяна Садовська. При цьому службове розслідування, за її словами, було суто формальним: побратимів, з якими Мар'ян жив і мав виходити на завдання, не допитали, обмежившись свідченнями двох військових, які підтвердили лише його відсутність.

Через версію СЗЧ родина позбавлена виплат. Ірина Пенкальська з адвокаткою виграли адміністративний суд, який скасував акти службового розслідування та внутрішні накази частини як незаконні. Втім, заробітну плату та виплати родині так і не повернули, оскільки провадження про СЗЧ залишається відкритим.

«Розслідування саботують»

Поліція Донецької області відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення тіла за ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Процесуальне керівництво здійснює спецпрокуратура у сфері оборони Східного регіону. Ще в травні 2025 року, за словами адвокатки, прокурор надав слідчим письмові вказівки з чіткими строками, однак за понад рік вони не виконані в повному обсязі. «Слідство саботує реальне розслідування», – стверджує Тетяна Садовська, наводячи приклади: дані мобільних операторів не витребували, житло обстежили лише в травні (майже через пів року після зникнення), а матеріали для ДНК-експертизи місяцями не направляли.

Ситуацію ускладнює те, що зараз на околицях Добропілля (місце події) пролягає лінія фронту. Через реорганізацію поліції слідчі неодноразово змінювалися, і актуального контакту з тим, хто веде справу, у родини немає. Статусу потерпілих у провадженні щодо СЗЧ рідним теж не надали.

Рідні домагаються, щоб провадження щодо СЗЧ закрили не «у зв'язку зі смертю», а на реабілітуючій підставі – через недоведеність вини, аби діти Мар'яна отримали соціальний захист.

«Борюся за честь українського військовослужбовця»

Ірина Пенкальська оприлюднила історію чоловіка в соцмережах, звернувшись по допомогу до президента, Офісу генпрокурора, ДБР, Міністерства оборони, військового омбудсмена, правозахисників і журналістів. Вона вимагає завершити ідентифікацію всіх останків, віддати їх родині для гідного поховання й провести повне та незалежне розслідування обставин загибелі чоловіка.

«Сьогодні я борюся вже не лише за свого чоловіка. Я борюся за честь українського військовослужбовця, за добре ім'я батька наших дітей і за право наших дітей знати правду про свого тата», – написала вона.

З приводу розслідування обставин смерті Мар’яна Пенкальського ZAXID.NET скерував інформаційний запит в Донецьку спецпрокуратуру у сфері оборони Східного регіону, одна на момент публікації редакція відповіді не отримала.