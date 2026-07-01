46-річного львів'янина Володимира Хому 13 червня мобілізував Шептицький РТЦК та СП. За словами рідних, чоловіка забрали з вулиці у Львові, коли він йшов на роботу. Того ж дня його відправили до навчального центру на Житомирщині для проходження базової загальновійськової підготовки. А вже наступного дня, 14 червня, 46-річний Володимир Хома помер. Про смерть рідні дізналися лише через 12 днів – і не від ТЦК чи військової частини, а після самостійний пошуків від сторонніх людей.

За попередньою офіційною версією, чоловік помер природною смертю – судово-медичний експерт назвав причиною «гіпертрофічну кардіоміопатію». Однак, оглянувши тіло в морзі, рідні виявили на ньому численні ушкодження, які, на їхнє переконання, свідчать про насильницьку смерть. Обставини смерті військовослужбовця розслідують поліція та спецпрокуратура.

Забрали з вулиці, коли йшов на роботу

Володимир Хома мешкав у Львові, виховував шістьох дітей, двоє з яких неповнолітні (наймолодшій доньці 11 років, найстаршому синові – 23, діти з дружиною на головному фото). За словами доньки загиблого Руслани Хоми, батько працював на львівському підприємстві ТОВ «Санком», що займається вивезенням сміття. Свого часу він мав «бронь», але після того, як на деякий час залишив роботу, а згодом повернувся, бронювання поновити не встигли.

13 червня у Львові, коли Володимир Хома вийшов з автобуса і йшов на роботу, його зупинили співробітники Шептицького РТЦК та мобілізували. Згодом родичі отримали підтвердження, що батька мобілізував саме Шептицький ТЦК.

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Володимир Хома з дружиною та наймолодшою донькою (фото з родинного архіву)

Того ж дня чоловіка відправили на Житомирщину. Увечері він у телефонній розмові з сином повідомив, що його мобілізували, і що він уже на Житомирщині на полігоні. «По розмові брат казав, що батько був доволі сумний, але нормальний. Він не скаржився, що його щось болить чи турбує», – розповіла ZAXID.NET донька загиблого Руслана Хома. Це був останній контакт родини з батьком.

Про смерть батька дізналися не від військової частини чи ТЦК

Уже наступного дня, у неділю 14 червня, телефон Володимира Хоми був поза зоною досяжності. Рідні щодня намагалися додзвонитися, мати телефонувала на різні гарячі лінії. «Нам пояснювали, що в них забирають телефони і видають у неділю. Але ж у неділю він так і не вийшов на зв'язок», – розповідає донька. У відповідь, за її словами, рідних щоразу запевняли, що чоловік «живий, здоровий, з ним усе добре». «Але вже на той момент він був мертвий», – додає вона.

Дружина зверталася до Личаківського ТЦК, проте, за словами доньки, її навіть не впустили досередини, повідомивши на прохідній, що з чоловіком усе гаразд. 22 червня жінка написала заяву про зникнення безвісти до Шевченківського райвідділу поліції у Львові.

Про смерть батька родина дізналася лише 25 червня – і не від ТЦК чи військової частини. Повідомлення про те, що Володимир Хома загинув ще 14 червня, за словами доньки, отримали від сторонніх людей. «Якби родина не почала самостійні пошуки, невідомо, коли б ми взагалі отримали цю інформацію», – переконана Руслана Хома.

26 червня рідним вручили офіційне сповіщення №115, у якому причиною смерті військовослужобовця вказана «біологічна смерть». Документ, за словами доньки, принесли працівники Сихівського ТЦК (за місцем проживання родини). «Просто принесли, без жодної психологічної допомоги. Віддали той листочок, розвернулися і пішли. Усе», – згадує вона. Жодних пояснень, як і за яких обставин помер батько, родина тоді не отримала.

Cповіщення сім'ї померлого військовослужбовця

«Тіло діставали з холодильника самі»

Майже 12 днів рідні не знали, де перебуває тіло. 27 червня з’ясували, що батько перебуває в морзі у місті Звягель на Житомирщині, і одразу вирушили туди.

За словами доньки, судово-медичний експерт Володимир Команіцький погодився показати тіло, хоча, за процедурою, огляд має відбуватися разом зі слідчим. «Слідчого не було, на контакт він не виходив», – каже вона.

У морзі, як розповідає Руслана Хома, не виявилося санітарів, тож тіло з холодильної камери рідним довелося діставати самим. «Судмедексперт запропонував дати стільчик, щоб ми просто стали і подивилися. Нам таке не підходило, адже ми хотіли оглянути батька повністю», – розповідає донька.

Рідні зафіксували на тілі численні ушкодження

Оглянувши тіло, рідні зафіксували численні ушкодження. За словами Руслани Хоми, зокрема, побачили значно стерті передні зуби, великі гематоми в ділянці печінки та селезінки, численні садна на кінцівках. «Побачене викликало серйозні сумніви щодо офіційної версії смерті та змусило припустити, що сталася насильницька смерть», – зазначає вона.

Рідні також звернули увагу, що фотофіксацію тіла до розтину не проводили. За словами доньки, лише після їхніх запитань експерт почав фотографувати тіло, пояснивши, що робить це, «щоб потім до нього не було претензій». На прохання показати знімки, зроблені до розтину, він відповів, що таких немає, оскільки це нібито не передбачено процедурою.

Під час спілкування з родичами, як розповідає донька, причини смерті експерт називав різні: говорив про проблеми із серцево-судинною системою, можливий напад епілепсії.

Втім офіційно судмедексперт встановив діагноз «гіпертрофічна кардіоміопатія». У той час рідні наголошують: Володимир Хома ніколи не скаржився на серце і загалом не звертався до лікарів. У дописі в соцмережах донька акцентує на тому, що діагноз гіпертрофічна кардіоміопатія зазвичай виявляється під час ЕКГ та ехокардіографії, тож як батька визнали придатним до військової служби на ВЛК, яку він проходив 17 лютого 2026 року? У разі підтвердження такого діагнозу, він мав би бути непридатним або обмежено придатним.

«А я мав це робити?»

Кримінальне провадження за фактом смерті Володимира Хоми поліція відкрила 15 червня – наступного дня після загибелі. Однак, як стверджують рідні, про це їх ніхто не повідомив, і контакти слідчого вони знайшли самостійно. На запитання, чому їх не сповістили про відкриття провадження і смерть батька, слідчий Ярослав Князюк, за словами доньки, відповів: «А я мав це робити? Це десь зазначено?». І це попри те, що в сповіщенні №115 були вказані всі контактні дані матері, зокрема, номер телефону.

Слідчий, за словами родини, відмовився надати інформацію про хід досудового розслідування та документи, потрібні для отримання статусу потерпілих, пославшись на вихідний день. Чергова слідча повідомила, що не має повноважень видавати такі документи, бо не веде це провадження. У відділку поліції, як зазначає Руслана Хома, родина провела майже шість годин.

Ситуація, за словами доньки, зрушила з місця лише після значного розголосу в соцмережах: рідним дозволили зареєструвати заяви та видали документи про підтвердження статусу потерпілої сторони. Тепер родичі готують клопотання, щоб їм дозволили провести повторну судово-медичну експертизу у Львові, куди вже перевезли тіло.

Що кажуть у військовій частині?

Володимир Хома був зарахований до військової частини А5348 (50-та окрема механізована бригада, формування якої розпочалося навесні 2026 року у складі Сухопутних військ ЗСУ).

Як пояснив ZAXID.NET посадовець військової частини старший лейтенант Андрій Нечитайло, Володимира Хому призвали і юридично зарахували до списків частини, проте фізично він вирушив до навчального центру у Звягелі для проходження БЗВП.

«До військової частини він не прибував – ми його не бачили і не знали. Через два дні навчальний центр повідомив нас, що він помер біологічною смертю, що в нього серце зупинилося», – каже офіцер.

За словами Андрія Нечитайла, у повідомленні від навчального центру зазначається, що о 21:48 14 червня було зафіксовано біологічну смерть військовослужбовця військової частини 5348 Володимира Хоми. На місце події оперативно прибув фельдшер медичного пункту батальйону, який констатував факт смерті.

Поліція і спецпрокуратура почали розслідування

За фактом смерті Володимира Хоми у навчальному центрі в Звягелі поліцейські зареєстрували кримінальне провадження за ст. 115 ККУ (умисне вбивство) з приміткою «природня смерть. Як повідомили в поліції Житомирської області, 46-річного військовослужбовця виявили без ознак життя в наметі на території, де він проходив підготовку.

«Під час огляду тіла судово-медичним експертом видимих ознак, які б однозначно свідчили про насильницький характер смерті, не виявлено. Остаточні висновки щодо причини смерті будуть зроблені лише після отримання результатів судово-медичної експертизи», – йдеться в повідомленні поліції.

ZAXID.NET зателефонував до судмедексперта Володимира Команіцького, який проводив розтин тіла Володимира Хоми у Звягелі, однак той від будь-яких коментарів з приводу висновків розтину відмовився, посилаючись на те, що триває слідство.

У спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Центрального регіону запевнили, що під час розслідування смерті військовослужбовця «забезпечується повне, всебічне та неупереджене дослідження всіх обставин події, у тому числі перевіряються своєчасність і повнота надання медичної допомоги, а також дії службових осіб у межах їхніх повноважень».

Рідні Володимира Хоми наполягають на перевірці версії насильницької смерті й вимагають встановити всі обставини загибелі, а в разі підтвердження покарати винних. Руслана Хома наголошує, що трагедія, яка трапилася з їхнім батьком, є непоодиноким випадком. Останнім часом з'являється дедалі більше схожих історій, коли родини тижнями не можуть дізнатися про долю мобілізованих.