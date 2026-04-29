Вандалом виявився 33-річний мешканець міста Жовква

Поліцейські розшукали 33-річного чоловіка, який облив скульптуру Божої Матері томатним соусом у місті Жовква на Львівщині. Про це у середу, 29 квітня, повідомили в поліції Львівської області.

Як йдеться в повідомленні, 28 квітня під час патрулювання поліцейські виявили облиту скульптуру Божої Матері на площі Вічевій у місті Жовква. Зазначається, що скульптуру облили томатним соусом. Вандалом виявився 33-річний мешканець міста Жовква. Свій вчинок він пояснив хуліганським мотивом.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру в хуліганстві (ч. 1 ст. 296 ККУ). Йому загрожує штраф, арешт до шести місяців або обмеження волі до п'яти років.