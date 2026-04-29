Польща надаватиме Україні військову техніку та обладнання для тестувань в умовах реального бойового зіткнення

Польща буде тестувати власне військове обладнання на українському фронті для нарощування спільної співпраці. Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Чезарій Томчик 28 квітня в у коментарі РАР, передає Defence24.

Посадовець заявив, що Україна є «унікальним випробувальним полігоном» для тестування обладнання через прямий воєнний контакт з іноземною армією. Тому, на думку Томчика, вироблене у Польщі обладнання слід випробувати спершу на полігонах, а потім в реальних бойових умовах.

«Це реальна картина того, що працює, а що ні», – вважає заступник міністра.

Чезарій Томчик додав, що Польща хоче розвивати співпрацю з Україною у технологічній сфері, та навів приклад польської компанії WB Electronics, безпілотники якої активно застосовують на фронті. На запитання про можливість спільного виробництва безпілотників у Польщі він відповів, що такий варіант існує. Він наголосив, що це вимагає конкретної моделі співпраці, яка б була вигідною для обох країн та враховувала потреби України як країни, що потребує військової допомоги.

Заступник міністра оборони звернув увагу, що потрібно розробити систему симбіозу, в межах якої Польща та Україна зможуть створити спільне виробництво БпЛА, що мають бути корисними і для Польщі, і відповідати потребам України.

Нагадаємо, 27 квітня премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про співпрацю з Україною у побудові сучасної «армади безпілотників» для Польщі. За словами Туска, польська «армада дронів» призначена для підтримки безпеки країни та її союзників, а інвестори з усього світу зацікавлені в Ряшівському регіоні з погляду авіаційної та комунікаційної галузей.

Країна інвестуватиме у проєкт власні та європейські гроші та використовуватиме досвід України.

До слова, це не перший випадок, коли компанії чи країни передають Україні техніку для тестування на фронті. Так, за даними Time, у березні Україна отримала від американської компанії Foundation гуманоїдних роботів-солдатів Phantom MK-1, яких випробовують на лінії зіткнення. Основною задачею для роботів в Україні є підтримка розвідки.