Причину пожежі встановлюють правоохоронці

У середу, 29 квітня, в селі Давидів на Львівщині виникла пожежа в житловому будинку. Рятувальники, які прибули на виклик, знайшли тіло власника будинку. Ще одного чоловіка евакуювали поліцейські, однак після реанімаційних заходів медики констатували смерть.

Як повідомили в ДСНС Львівщини, вранці близько 5:46 29 квітня до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в селі Давидів. На момент прибуття пожежників із вікон будинку вибивалося полум’я. До прибуття рятувальників поліцейські евакуювали з коридору будинку 59-річного чоловіка та передали його бригаді медиків. Попри проведені реанімаційні заходи, врятувати життя не вдалося – лікарі констатували смерть.

Під час гасіння в будинку рятувальники виявили тіло 55-річного власника оселі. Рятувальники ліквідували пожежу о 6:34 ранку. До гасіння залучили 8 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки. Правоохоронці встановлюють причини та обставини виникнення займання.