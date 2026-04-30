Новий завод на Львівщині будували протягом 2023-2025 рр.

У Львівській області запустили новий завод із виробництва автоклавного газобетону. Підприємство належить українській промисловій групі «Ковальська» та розташоване в Розвадові на Стрийщині. Завод вже випустив першу партію продукції, вона надходитиме на ринок західних регіонів України під брендом Gazobeto. Про це повідомила пресова служба «Ковальської».

На першому етапі підприємство виготовлятиме стінові та інші блоки для зведення тримальних конструкцій і перегородок. Це матеріали, що мають стабільний попит у житловому та комерційному будівництві, повідомила пресслужба. Надалі лінійку продукції планують розширити, додавши стінові та підлогові панелі, а також перемички.

Згідно з оприлюдненими даними, потужність заводу становитиме близько 600 тис. м3 газобетонних виробів на рік, а після добудови другої черги — понад 1,2 млн м3.

«Завод у Розвадові – екологічний, автоматизований і високопродуктивний. А для будівельників західних регіонів це означає стабільні поставки якісного газобетону зі зручною та короткою логістикою», – процитувала пресслужба генерального директора групи «Ковальська» Сергія Пилипенка.

Продукцію нового заводу постачатимуть замовникам насамперед у західних областях.

Будувати нове підприємство у Розвадові почали 2023 року. Інвестиції в першу чергу проєкту становили понад 50 млн євро. Це власні кошти групи «Ковальська», а також фінансування від європейських партнерів.

«Підприємство стало одним з найбільших нових індустріальних об’єктів, запущених на Львівщині за останні роки», – наголосила пресслужба.

Для першої черги виробництва передбачено понад 150 робочих місць, з них третина людей працюватимуть безпосередньо у виробництві. Компанія наразі набирає персонал та проводить навчання на сучасному автоматизованому обладнанні.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що завод у Розвадові має замінити потужності групи, які вона втратила у Новій Каховці на Херсонщині через окупацію.

Згідно з даними порталу YouControl, група компаній «Ковальська» спеціалізується на виготовлені будівельних матеріалів. Бізнес об’єднує низку підприємств, які працюють у різних напрямках – від видобування сировини до зведення будівель. Генеральним директором групи «Ковальська» є Сергій Пилипенко. Він був депутатом Київської міської ради восьмого скликання від БПП «Солідарність».