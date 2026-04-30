Злодій обікрав припарковане авто серед білого дня

Поліцейські затримали 37-річного львів’янина, який 28 квітня в центрі Львова обікрав автомобіль депутата Львівської облради від Української Галицької партії Назарія Островського. Злодій викрав з авто наплічник з ноутбуком, грішми та втік.

Як повідомили у четвер, 30 квітня, у поліції Львівщини, 28 квітня близько 14:00 до поліції надійшло повідомлення від 39-річного жителя Бродів про крадіжку цінних речей з салону його автомобіля Rivian R1S, який був припаркований на вул. Богдана Хмельницького у Львові.

Як з’ясували правоохоронці, зловмисник розбив скло дверей автомобіля та викрав з салону наплічник, у якому були ноутбук, гаманець з 3800 євро та 500 доларів, банківські карки, документи та інші цінні речі, після чого втік.

Поліція розшукала речі депутата, гроші ще шукають

Вивчивши відео з камер спостереження, поліцейські затримали злодія. Ним виявився 37-річний львів’янин. Затриманому повідомили про підозру у вчиненні крадіжки (ч.4 ст.185 ККУ). Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Поліцейські не розголошують прізвище постраждалого водія. У той час про крадіжку з власного авто в центрі Львова повідомив депутат Львівської облради від УГП Назарій Островський, оприлюднивши відео з камер спостереження.

«Мене пограбували. Просто серед білого дня, у центрі Львова, розбили вікно і з авто витягнули особисті речі. Діяли швидко та професійно, на все про все орієнтовно 5хв. Я був певен, що такого вже давно немає», – написав Назарій Островський у фейсбуці. Депутат закликав водіїв не залишати цінні речі в авто.

Депутат Назарій Островський зареєстрований як ФОП, що займається будівництвом житлових і нежитлових будівель. За 2025 рік задекларував понад 6 млн грн доходів від підприємницької діяльності та 2,5 млн грн від відчуження рухомого майна. Його дружина отримала понад 33 тис. грн соцвиплат та 1,5 млн грн від відчуження рухомого майна. Депутат зберігає 120 тис. доларів, 20 тис. євро та 200 тис. грн готівкою.

Автомобіль Rivian R1S 2024 року випуску придбаний у лютому 2025 року та записаний на дружину депутата. Також на дружину записана Tesla Model Y 2024 року випуску. Окрім того, депутат володіє авто Jeep Wagoneer 2022 року випуску.

Дружина депутата є власницею дев’яти земельних ділянок, зокрема, в курортному селищі Славське. Також на неї зареєстровані три недобудовані житлові будинки площею 96 м2 у Славському та садовий будинок площею понад 252 м2 у селі Шоломинь. Сам Назарій Островський володіє житловим будинком площею 132 м2 у Бродах та земельною ділянкою у селі Шоломинь.