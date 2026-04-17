У вівторок, 14 квітня, Перемишлянський суд Львівській області обрав запобіжний захід 37-річному іванофранківцю, який на Великдень викрав позолочений хрест з церкви в селі Любешка, що на Львівщині. Грабіжника помістили до психіатричної лікарні.

Інцидент стався 12 квітня у селі Любешка Бібрської громади. За матеріалами справи, уродженець смт. Богородчани Іваано-Франківської області на Веикдень проник у кімнату священника при церкві Успіння Пресвятої Богородиці в селі Любешка Бібрської громади та викрав наперсний позолочений хрест із камінням і ланцюжок до хреста. Загальна вартість викраденого близько 45 тис. грн.

Того ж дня іванофранківця затримали. Втім, свою провину він не визнав. У матеріалах справи імʼя та прізвище грабіжника не оприлюднили.

Як з’ясувалося, чоловік є недієздатним через психічний стан, має інвалідність ІІ групи з дитинства та перебуває на обліку в психіатрів. Крім того, за інформацією слідства, 23 березня він утік із пансіонату.

Слідчий подав клопотання про примусову госпіталізацію іванофранківця – прокурор підтримав.

14 квітня суддя Олександра Гуняк задовольнила це клопотання. Чоловіка помістили до психіатричної лікарні в селі Підмихайлівці Івано-Франківської області на 60 діб. Рішення ще можна оскаржити в апеляції.