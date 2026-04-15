Пустомитівський районний суд Львівської області визнав винними двох львів’ян у незаконному позбавленні волі та вимаганні грошей. Богдана Возняка та Павла Лимонова ув’язнили на вісім років.

Як йдеться в матеріалах справи, інцидент стався 29 жовтня 2023 року на території ТЦ «Епіцентр» у селі Сокільники. Слідство встановило, що конфлікт почався через пошкоджений кількома днями раніше автомобіль Volkswagen Golf на СТО. За версією обвинувачення, Богдан Возняк та Павло Лимонов приїхали на зустріч із трьома чоловіками та вимагали у них 1000 доларів як компенсацію за нібито завдані пошкодження транспортному засобу під час розпивання алкогольних напоїв.

Під час розмови ситуація загострилася – один із обвинувачених вдарив одного з чоловіків в обличчя, внаслідок чого той отримав перелом кісток носа. Після цього, як встановив суд, на потерпілих почали тиснути психологічно: їм погрожували фізичною розправою, нецензурно висловлювалися та вимагали передати гроші протягом однієї години. Також, у разі затримки, погрожували збільшити суму вдвічі.

Крім того, обвинувачені взяли одного з чоловіків в заручники – його утримували та перевозили на мікроавтобусі Volkswagen Transporter разом із невстановленими спільниками. За матеріалами справи, чоловіка використовували, щоб змусити його друзів передати гроші.

Передача грошей мала відбутися на АЗС WOG у Сокільниках, саме там, після отримання 1000 доларів, правоохоронці затримали підозрюваних і звільнили потерпілого.

У суді обвинувачені своєї вини не визнали. Вони стверджували, що конфлікт був лише побутовим – нібито через пошкодження авто на СТО кількома днями раніше. За їхніми словами, вони не вимагали грошей силою, а лише хотіли компенсацію, а потерпілий міг вільно піти та не був утримуваний.

Втім, Пустомитівський районний суд визнав винними Богдана Возняка та Павла Лимонова і призначив їм по вісім років позбавлення волі з конфіскацією майна. Строк покарання рахують із моменту затримання. Також з них стягнуть по 18,2 тис. грн за проведення експертиз. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів з моменту його проголошення.