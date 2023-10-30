Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід

Поблизу Львова поліцейські затримали 24-річного львів’янина, який викрав 30-річного мешканця Львова і вимагав повернути неіснуючий борг, а також погрожував розправою. Затриманому загрожує до п’яти років позбавлення волі. Про це повідомили у поліції Львівської області.

У неділю, 29 жовтня, близько 16:00, на оперативну лінію «102» надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл поблизу Львова невідомі незаконно утримують 30-річного львів’янина.

На місце події негайно виїхали правоохоронці. Вони встановили, що 24-річний львів’янин незаконно утримує 30-річного мешканця Львова та вимагає повернути неіснуючий борг – тисячу доларів. Гроші мав передати товариш потерпілого, 37-річний львів’янин. Невдовзі поліцейські у співпраці з бійцями КОРДу затримали викрадача під час передачі йому грошей та звільнили потерпілого.

24-річному львів’янину повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.