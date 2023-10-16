СБУ затримала двох активних учасників банди, які вимагали в місцевого підприємця 150 тис. грн

На Прикарпатті співробітники Служби безпеки знешкодили банду рекетирів, якими керував «смотрящий» за Івано-Франківською областю. Під час повномасштабної війни бандити вимагали від місцевих підприємців гроші та погрожували розправою.

Як повідомила 16 жовтня прес-служба СБУ, банда рекетирів діяла під керівництвом відомого кримінального авторитета з Івано-Франківська та охоплювала кілька західних областей України. Рекетири тероризували мешканців регіону, вимагали з них гроші та відбирали приватне майно. Для цього провокували штучні конфлікти або комерційні спори, а потім виставляли «рахунок» за мирне вирішення проблеми.

У разі відмови учасники банди погрожували розправою, а також конфіскацією автомобілів та нерухомості. За один «наліт» рекетири могли відібрати в людини від 10 до 500 тис. грн. Таким чином учасники банди намагались обкласти «даниною» місцевих підприємців і поступово розширювали свій вплив на інші області.

На початку повномасштабної війни бандити почали видавати себе за військових та правоохоронців, які беруть участь у бойових діях. Вони обіцяли жертвам, що заберуть їх на передову, де забиратимуть зарплату в рахунок сплати боргу. При цьому, як встановила СБУ, учасники банди оформили собі довідки про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

СБУ зафіксувала вимагання 150 тис. грн у місцевого підприємця. Фігуранти неодноразово погрожували чоловіку, що заб’ють молотками, битимуть трубами по голові, зламають ноги та покалічать, якщо він не заплатить їм гроші. Поліцейські затримали двох активних учасників угруповання під час передачі їм всієї суми від підприємця. Їм повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) ККУ. На час слідства вони перебуватимуть під вартою. За вчинене їм загрожує до 12 років ув’язнення.

За даними УП, банда діяла під керівництвом місцевого кримінального авторитета на прізвисько «Свят» – 47-річного Святослава Келебая. СБУ затримала його спільників – 33-річного Назарія Шевчука та 39-річного Андрія Повха.