Двох рекетирів затримали на гарячому після отримання частини грошей, причетність до вимагання третього фігуранта ще встановлюють

СБУ та поліція затримали у Львові банду рекетирів, які мобілізувалися до ЗСУ, але втекли з частини і займалися рекетом. 23-річний раніше судимий мешканець Стрия та 21-річний мешканець Донеччини вимагали 4 тис. доларів з демобілізованого бійця. Їх затримали під час отримання частини грошей.

«У результаті спецоперації на Львівщині знешкоджено банду рекетирів, яку організували двоє колишніх кримінальників, що приховали своє «минуле» і призвались на військову службу. Після зарахування до складу однієї з військових частин регіону, вони самовільно залишили підрозділ і розпочали займатися вимаганням грошей з громадян», – повідомили в СБУ.

Затримання відбулося поблизу торгового центру у Львові

За даними спецслужби, прикриваючись статусом військовослужбовців, рекетири створювали штучні конфлікти, а потім виставляли жертвам «рахунок» за вирішення спору. Вони вимагали 4 тис. доларів США з демобілізованого бійця ЗСУ. У разі відмови сплатити всю суму, зловмисники погрожували чоловіку насильством та фізичною розправою.

За інформацією прокуратури у сфері оборони Західного регіону, наразі задокументовано два епізоди вимагання у жителя Львівщини грошей: спершу 21 тис. грн, а згодом – ще 56 тис. Двох рекетирів затримали на гарячому під час отримання частини грошей. Правоохоронці також встановлюють причетність до банди ще одного фігуранта, який був присутній на місці події.

За даними ZAXID.NET, затримання відбулося у Львові біля ТРЦ King Cross Leopolis. Як видно з оприлюднених правоохоронцями фото, підозрювані були вдягнені в цивільний одяг.

У поліції Львівщини уточнили, що затримані 23-річний раніше судимий житель Стрия та 21-річний мешканець Донецької області. Їм повідомили про підозру за вимагання в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 ККУ). Винуватцям загрожує до 12 років тюрми.