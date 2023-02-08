Групу вимагачів затримали в Турці

У місті Турка на Львівщині затримали групу вимагачів, які тероризували погрозами місцевого мешканця, вимагаючи 7 тис. доларів неіснуючого боргу. Чоловік нібито був винен їм гроші за ДТП, якої насправді не вчиняв.

Як повідомили у середу, 8 лютого, у прокуратурі Львівщини, троє мешканців Турки упродовж тривалого час застосовували психологічний тиск, погрожували насильством місцевому мешканцю. Таким чином вони вимагали в чоловіка неіснуючий борг.

«7 000 доларів США потерпілий повинен був їм сплатити як завдану шкоду внаслідок нібито вчиненого ДТП. Проте її учасником він ніколи не був», – розповіли в прокуратурі.

У прокуратурі уточнили ZAXID.NET, що вимагання з погрозами фігуранти вчиняли з серпня минулого року. 7 лютого учасникам банди повідомили про підозру за вимагання з погрозою насильства, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 ККУ). Невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.