Групу вимагачів, один з учасників якої є лікарем, затримали в Турці

Турківський районний суд Львівської області 29 червня виніс вирок трьом учасникам банди, які тероризували мешканця Турки, вимагаючи в нього 7 тис. неіснуючого боргу. Троє обвинувачених, один з яких раніше працював сімейним лікарем, із застосуванням погроз та насильства вимагали в чоловіка відшкодувати гроші за ДТП, учасником якої той не був.

За матеріалами справи, у серпні минулого року один з обвинувачених, лікар за освітою, зустрів потерпілого на автостанції в Турці та вимагав у нього 7 тис. доларів компенсації нібито за вчинену ДТП. Потерпілий відмовився, оскільки учасником цієї ДТП не був. Через декілька годин того ж дня обвинувачений зі своїми спільниками прибув на територію лісгоспу в Турці, де побили потерпілого, продовжуючи вимагати неіснуючий борг.

Після цього учасники банди забрали автомобіль мешканця Турки як гарантію повернення боргу та змусили його написати боргову записку. Також погрожували чоловікові телефоном, вимагаючи гроші. У результаті в листопаді потерпілий передав одному з обвинувачених 500 доларів як частину неіснуючого боргу.

У суді всі троє обвинувачених свою вину визнали. Один з обвинувачених, який раніше працював сімейним лікарем, пояснив, що його збив автомобіль, коли він їхав на велосипеді. Цей автомобіль він запам’ятав за певними ознаками і разом зі спільниками вимагав у причетного до ДТП відшкодування 7 тис. доларів завданої шкоди. У вчиненому він розкаявся та повернув потерпілому отримані від нього 500 доларів.

Потерпілий на судове засідання не прийшов. Він подав письмову заяву, в якій вказав, що претензій до обвинувачених не має, оскільки матеріальну шкоду йому повернули. Попросив суд їх суворо не карати.

Суд врахував щире каяття вимагачів, також їх стан здоров’я та те, що вони доглядають за важкохворими родичами.

Суд визнав усіх трьох підсудних винними у вимаганні (ч. 4 ст. 189 ККУ) та призначив їм покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі кожному. Водночас суд звільнив засуджених від покарання з іспитовим строком три роки. Вирок ще може бути оскаржений в апеляції.