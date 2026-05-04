Спека триватиме недовго

Спека до 30°С тепла буде на Львівщині на початку тижня, але триватиме вона недовго – на заміну прийдуть грози та дощі. Синоптики львівського гідрометцентру розповіли детальний прогноз до 8 травня.

Як вказано у прогнозі, у вівторок, 5 травня, у Львівській області буде мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі 6–11°С тепла, вдень 24–29°С тепла. Прогноз для Львова: температура вночі 8–10°С тепла, вдень 26–28°С тепла. °С

У середу, 6 травня, у Львові та області буде сонячно, вдень температура повітря – близько 25°С, вночі – близько 13°С тепла. Опадів не прогнозують.

У четвер, 7 травня, у Львові та області протягом дня прогнозують грози. Денна температура повітря становитиме близько 23°С тепла, вночі – близько 13°С тепла.

У п’ятницю, 8 травня, у Львові та області температура повітря піде на спад. Вдень та вночі прогнозують дощі, а позначки термометра показуватимуть близько 17°С тепла вдень.