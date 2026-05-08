У п’ятницю ввечері, 8 травня, у Шептицькому знайшли мертвим 11-річного хлопчика з ножовим пораненням. Про це повідомили у поліції Львівської області.

За даними правоохоронців Львівщини, повідомлення про дитину без ознак життя на вул. Набережній надійшло близько 19:00. На місце виїхали слідчо-оперативна група, патрульні, ювенальні поліцейські та інші служби районного відділу поліції.

Правоохоронці виявили на тілі хлопчика колото-різану рану. За попередніми даними, саме вона могла стати причиною смерті. Загиблим виявився 11-річний мешканець райцентру.

Як уточнили у прокуратурі Львівської області, тіло хлопчика правоохоронці виявили поблизу річки Західний Буг. Попередньо, дитина отримала ножове поранення в живіт.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Розслідування перебуває на особистому контролі керівника поліції Львівщини.

За інформацією джерел Lviv.Media, хлопчика ножем поранив підліток. Після скоєного він сам викликав правоохоронців. Підлітка затримали.