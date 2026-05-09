Ремонт аварійної ділянки на вул. Залізничній розпочали у жовтні 2024 року

У Львові завершення реконструкції вулиці Залізничної відкладається через перешкоди з боку львівського забудовника «Ірокс». Попри готовність підрядників і міських служб завершити роботи ще кілька місяців тому, будівля підприємства досі перешкоджає ремонту, а нова огорожа накладається на майбутню проїжджу частину. Про це у суботу, 9 травня, повідомила пресслужба Львівської міської ради.

Йдеться про ділянку біля будівлі на вул. Залізничній, 7. У 2025 році місто та забудовник уклали угоду про демонтаж частини будівлі на вул. Залізничній, яка заважає ремонту дороги. Однак за шість місяців жодного суттєвого просування у демонтажі так і не відбулося. Водночас компанія «Ірокс» самовільно встановила огорожу та облаштувала тротуар на ділянці реконструкції, які суперечать проєкту нової дороги. Як повідомили у районній адміністрації, жодних дозволів на ці роботи місто не видавало.

«Дорога фактично закінчується там, де має стояти бордюр. Нам потрібно ще 30 см, щоб прокласти комунікації і завершити основу дороги. Але нас туди фізично не допускають. Ставлять своїх людей і блокують нам роботи. Ця дискусія триває вже четвертий місяць. Ми могли відкрити цю вулицю ще чотири місяці тому», – повідомив директор ЛКП «Львівавтодор» Микола Власюк.

Як повідомив директор ЛКП «Львівавтодор», жодних документів на самовільно влаштований тротуар та огорожу забудовник не надав, а у реєстрах така власність відсутня. Водночас у міськраді наголосили, що забудовник ігнорує як рішення суду, так і умови мирової угоди. Через затримку виконання домовленостей місто готує подальші юридичні кроки, щоб розблокувати можливість завершення робіт.

Нагадаємо, ремонт аварійної ділянки на вул. Залізничній розпочали у жовтні 2025 року. Ремонт 400 м аварійного відрізка вул. Залізничної – від квазікільця до вул. Ясної – планували виконати до 31 березня 2025 року.