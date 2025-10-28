Вул. Залізнична перебуває в аварійному стані

У Львові цього тижня розпочнуть ремонт аварійної ділянки вул. Залізничної. Для фінансування цієї частини проєкту залучили кредит у розмірі 30 млн грн. Про це у вівторок, 28 жовтня, повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

А саме йдеться про ремонт 400 м аварійного відрізку вул. Залізничної – від квазікільця до вул. Ясної. Мерія просить місцевих мешканців у найближчі ти дні перепаркувати свої автомобілі, щоб могла заїхати техніка.

«Цей відрізок в 400 м є аварійним, з численними ямами, подекуди бруківкою та залишками колії. Тут замінять, крім асфальту, старі мережі, колектор, дощоприймачі, оновлять освітлення. А також облаштують безбарʼєрні хідники та велодоріжки», – розповів Андрій Москаленко.

Ремонт аварійної ділянки почнуть вже цього тижня (фото ЛМР)

Роботи виконуватиме компанія «Онур», яка перемогла у тендері. Для реалізації цієї частини дороги залучили кредит 30 млн грн. Ремонту цієї частини вул. Залізничної планують виконати до 31 березня 2026 року.

На час робіт обʼїзд автомобілів буде через вулиці Ясна – Бортнянського – Шевченка, для цього встановлять відповідні знаки.

Нагадаємо, у травні 2025 року виконавчий комітет ЛМР затвердив проєкт реконструкції всієї вул. Залізничної протяжністю 1,2 км. Її вартість за розцінками 2024 року становить 312 млн грн, в тому числі першого етапу – майже 92 млн грн.