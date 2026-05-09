Спецпризначенці затримали кілера 8 травня

В Одесі співробітники Служби безпеки України запобігли замаху на високопосадовця Військово-морських сил ЗСУ, який російські спецслужби планували здійснити у російський День перемоги 9 травня. Затримати підозрюваного вдалося після звернення місцевого жителя, який повідомив на «гарячу лінію» СБУ про підозрілого чоловіка. Про це інформує пресцентр відомства.

Як встановило розслідування, кілер планував влаштувати засідку біля будинку військового і розстріляти його з автомата. За задумом, зловмисник мав відкрити вогонь по авто офіцера, коли той виїжджав би з подвір’я.

Співробітники контррозвідки та спецпризначенці ЦСО «Альфа» СБУ зірвали замах і затримали кілера 8 травня.

За матеріалами справи, підозрюваним виявився завербований ворогом рецидивіст з Донеччини, який раніше відбував покарання за умисне вбивство. Його завербували російські спецслужби після того, як він почав шукати «легкий заробіток» у тематичних телеграм-каналах.

Після вербування чоловік приїхав до Одеси, орендував квартиру та почав готуватися до замаху. Він стежив за місцем проживання військового, вивчав прилеглу територію та визначав місця для засідки.

Далі агент отримав від куратора з РФ координати схронів, з яких забрав автомат АК-74 і два споряджених магазини. Щоб приховати зброю під час пересування містом, кілер використовував сумку з подвійним дном.

Під час обшуків у затриманого вилучили автомат з боєприпасами та телефон, з якого він координував свої дії з російським спецслужбістом.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за двома статтями ККУ:

️ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

️ ч. 3 ст. 15, ст. 258 (незакінчений замах на вчинення терористичного акту).

Нині зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.