Поліцейський причетний до замаху на Сергія Стерненка

Змах на волонтера та радника міністра оборони Сергія Стерненка допомагав організувати співробітник поліції. Про це розповів керівник Головного слідчого управління СБУ Андрій Швець в інтервʼю для «Цензор.Нет», опубліковане у середу, 22 квітня.

Андрій Швець зауважив, що виконавиця злочину – звичайна жінка, яку завербували, однак готувати замах на волонтера допомагав співробітник поліції. Він збирав та передавав інформацію про місця, де буває Сергій Стерненко, за допомогою системи міського відеонагляду «Безпечне місто».

СБУ у коментарі для «Української правди» повідомила, що поліцейському оголосили підозри в несанкціонованому копіюванні інформації, що обробляється в автоматизованій системі, що призвело до її витоку (ч. 3 ст. 362 КК України). Також йому інкримінують несанкціоноване розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованій системі (ч. 2 ст. 361-2 КК України).

Нагадаємо, 1 травня 2025 року на волонтера Сергія Стерненка скоїли замах біля його дому. Жінку, яка намагалася застрелити волонтера, одразу затримали співробітники СБУ. Того ж дня Сергія Стерненка прооперували.

Виконавицею замаху виявилась уродженка Одещини Людмила Чимерська, яку росіяни завербували у 2024 році. Жінка стверджувала, що погодилась виконати замовлення на вбивство, оскільки її запевнили, що Стерненко – агент ФСБ, який допомагав росіянам готувати атаки на Київ. Щоб виконати замовлення, підозрювана проходила курси стрільби. При цьому замовник злочину нібито видавав себе за співробітника СБУ.

Людмилу Чимерську підозрюють у державній зраді та закінченому замаху на вбивство. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі. З 2 травня 2025 року підозрювана перебуває під вартою.