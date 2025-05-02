Підозрюваній загрожує до 15 років ув'язнення

Підозрювану у нападі на Сергія Стерненка російські спецслужби завербували наприкінці 2024 року. До замаху на активіста та волонтера вона виконувала інші вказівки окупантів. Про це повідомила пресслужба СБУ. У п’ятницю, 2 травня, Шевченківський районний суд Києва взяв підозрювану під варту, передає «Суспільне».

За даними слідчих, 45-річну уродженку Одещини російські спецслужби завербували, коли вона шукала підробіток в інтернеті. Спочатку вона на замовлення окупантів стежила за певними автомобілями у Києві: фотографувала їх та передавала інформацію куратору. Згодом росіяни наказали жінці переїхати у квартиру, що розташована у центрі Кива, а також виготовити саморобну вибухівку.

З середини квітня жінка оселилась в житловому комплексі, в якому проживає Сергій Стерненко, та почала вести за ним спостереження. Пізніше вона отримала координати схованки, в якій була вогнепальна зброя – пістолет моделі ПМ та набої до нього. Вранці 1 травня куратор наказав агентці вбити Стерненка біля його помешкання.

«Завдяки попереднім спостереженням, зловмисниці вже були відомі марка автомобіля та приблизний час, коли волонтер залишає своє житло. У момент виходу Сергія Стерненка з будинку російська агентка здійснила кілька пострілів: одна з куль влучила йому в ногу. Нападниця була миттєво затримана на місці співробітниками Служби безпеки України», – повідомили у СБУ.

Під час обшуку у затриманої виявили телефон із доказами роботи на російські спецслужби, а також компоненти до саморобного вибухового пристрою, які вона зберігала в іншій квартирі. Затриману підозрюють у держаній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ) та закінченому замаху на вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27 та ч. 2 ст. 115). Їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

У п’ятницю, 2 травня, у Шевченківському райсуді Києва підозрюваній обрали запобіжний захід. Під час судового засідання підозрювана розповіла, що раніше вона не знала Сергія Стерненка та не стежила за його діяльністю. За словами її адвоката Анатолія Юрченка, жінка погодилась виконати замовлення на вбивство, оскільки її запевнили, що Стерненко – агент ФСБ, який допомагав росіянам готувати атаки на Київ. Щоб виконати замовлення, підозрювана проходила курси стрільби.

Сама ж обвинувачена розповіла, що замовник злочину представився співробітником СБУ, вона спілкувалась з ним у месенджері Viber, а згодом – закохалася у нього попри те, що ніколи не бачила навіть фотографії співрозмовника.

«Мене спочатку залякали, а потім, я закохалась в цю людину. Але фото не бачила. Спілкувались у вайбері, закохалась в слова», – цитує «Суспільне» підозрювану.

Зі слів жінки, вона не перебуває на обліку через психічні захворювання, однак має інвалідність 1 групи через хворі нирки та очікує на пересадку органу.

Суд обрав для підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 29 червня без права внесення застави. Крім того, за рішенням суду, підозрюваній мають забезпечити медичну допомогу – проведення гемодіалізу тричі на тиждень.

Нагадаємо, вдень 1 травня волонтер Сергій Стерненко повідомив, що на нього скоїли замах. Підозрювану у нападі одразу затримали співробітники СБУ. Того ж дня волонтера прооперували, за його словами, загрози для життя немає.