Сергій Стерненко повідомив про напад

У четвер, 1 травня, на громадського активіста та волонтера Сергія Стерненка скоїли напад. Він отримав поранення, повідомив сам Сергій Стерненко на своїй сторінці в Telegram.

Де саме стався напад, волонтер не уточнив. Внаслідок нападу він отримав поранення.

«На мене скоєно напад. Поранений», – написав Сергій Стерненко.

Згодом волонтер написав, що загрози для його життя немає. За його словами, він зазнав легкого поранення. Наразі інших деталей про напад Стерненко не оприлюднив.

Доповнено 13:40. Активіст повідомив, що нападницю на нього одразу ж затримали співробітники СБУ.

Доповнено 14:06. СБУ повідомила про затримання нападниці на Сергія Стерненка та оприлюднила її світлину. На фото видно жінку та пістолет, який лежить біля неї. Імовірно, цією зброєю вона поранила активіста.

Затримана нападниця на Сергія Стерненка

Доповнено о 16:45. Сергій Стерненко повідомив, що його уснішно прооперували: «Куля вийшла навиліт. Нічого важливого не зачепила».

Нагадаємо, що у 2018 році на Стерненка в Одесі вчинили три напади. Під час останнього, який стався 24 травня 2018 року, він смертельно поранив ножем одного з нападників – Івана Кузнєцова. Другий нападник, Олександр Ісайкул, утік із місця події, а потім виїхав з України. Активіст стверджує, що діяв у межах самозахисту. Під час нападу він також дістав поранення. У грудні 2023 року суд закрив справу Стерненка про самозахист, оскільки сторона обвинувачення не змогла довести, що активіст діяв умисно.

Стерненко пов'язував напад зі своєю діяльністю активіста і протестами проти забудов в Одесі.

Додамо, що у червні судили виконавця другого нападу, який у травні 2018 року стріляв Сергієві Стерненку в потилицю з відстані двох метрів. Тоді активіст наздогнав і власноруч затримав його та передав поліції. У червні цього року суд визнав винним Абзала Баймукашева й присудив йому десять років тюрми.

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