Затримали Костянтина Карбенюка та його спільників співробітники СБУ

Співучасника нападу на громадського активіста та волонтера Сергія Стерненка Костянтина Карбенюка затримали за організацію постачання кокаїну. Про це повідомив сам Стерненко на своїй сторінці у Facebook у вівторок, 26 вересня.

«Затримано співвиконавця 2-го нападу на мене Костянтина Карбенюка. Але не за той напад, коли мені стріляли у потилицю. Карбенюк організував схему постачання кокаїну, який провозили у внутрішніх органах», – написав активіст та оприлюднив відповідні фото.

За його словами, затримали Карбенюка та його спільників співробітники СБУ.

Сергій Стерненко нагадав, що Карбенюк був охоронцем радника начальника поліції області Руслана Форостяка, який за даними активіста надав Карбенюку відповідну вказівку та особисте авто, на якому він же їздив на роботу.

«Карбенюк намагався наздогнати мене, коли я ганявся за виконавцем замаху Абзалом Баймукашевим, але побоявся свідків та втік. Поліція тоді його затримала і відпустила. А справу про замах закрила. Покарали тільки виконавця Баймукашева, бо я ж його і затримав. Нещодавно він отримав 10 років», – йдеться у дописі активіста.

За його словами Костянтин Карбенюк у Миколаївській області викрадав громадянина Польщі та віз його у багажнику. Після затримання він потрапив до СІЗО, однак суд йоги випустив.

«Дуже показова історія про труханівсько-мусорську шістку, яка без жодного покарання і далі вчиняла злочини», – написав Стерненко і додав, що організатор ще одного нападу на нього Олександр Подобєдов теж досі перебуває на волі, де, за даними активіста, займається рекетом і бандитизмом.

Стерненко не надав деталей справи щодо контрабанди наркотиків у внутрішніх органах, але вочевидь мова йде про подію, про яку ZAXID.NET писав раніше. Нагадаємо, що напередодні Служба безпеки України затримала на митному посту учасника наркоугруповання, який у власному тілі й речах намагався завезти в Україну майже пів кілограма кокаїну. Правоохоронці повідомляли, що незаконну діяльність організувала 54-річна представниця криміналітету Сумщини разом зі спільником, який виїхав до однієї з країн Латинської Америки. Там чоловік налагодив зв’язки з місцевими наркоторговцями, у яких купував кокаїн та переправляв його своїм спільникам в Україну. Далі житель Одеси отримував контрабандний товар і надалі підшукував наркодилерів.