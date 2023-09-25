У справі постачання кокаїну з Латинської Америки затримали двох жителів Сумщини та одного одесита

Служба безпеки України затримала на митному посту учасника наркоугруповання, який у власному тілі й речах намагався завезти в Україну майже півкілограма кокаїну.

Як повідомила СБУ в понеділок, 25 вересня, один із латиноамериканських наркокартелів намагався налагодити міжнародний канал контрабанди кокаїну в Україну. Для перевезення товару через кордон зловмисники запаковували його у спеціальні капсули, а потім їх ковтали. За один раз наркокур’єр міг переправити у власному шлунку до півкілограма кокаїну майже на 3,5 млн у гривневому еквіваленті.

За інформацією правоохоронців, маршрут контрабандного каналу пролягав транзитом через кілька європейських країн. Потім наркотики завозили до Одеси для подальшого збуту. За даними СБУ, такий «бізнес» систематично приносив його учасникам мільйонні прибутки.

Як установило слідство, незаконну діяльність організувала 54-річна представниця криміналітету Сумщини разом зі спільником, який виїхав до однієї з країн Латинської Америки. Там чоловік налагодив зв’язки з місцевими наркоторговцями, у яких купував кокаїн та переправляв його своїм спільникам в Україну. Далі житель Одеси отримував контрабандний товар і надалі підшукував наркодилерів.

Для перевезення наркотиків із-за кордону учасники схеми з постачання наркотиків регулярно залучали наркокур’єрів, які отримували свій відсоток з кожної партії товару. Кур’єрів шукали серед людей, які звільнялися від призову й могли вільно перетинати кордон. Таким виявився житель Конотопа Сумської області.

«Отримавши від дилера в Латинській Америці партію кокаїну, наркокур’єр частину приховав, помістивши в батарейки, а решту намагався перевезти у внутрішніх порожнинах свого тіла, проковтнувши 36 згортків. Чоловіка затримали 16 вересня 2023 року при в’їзді в Україну, в нього вилучили 450 г кокаїну орієнтовною вартістю 3 млн грн», – уточнили в Сумській обласній прокуратурі.

Після затримання на митному посту одного з учасників наркоугруповання, який у собі та власних речах намагався завезти в Україну майже півкілограма кокаїну, затримали ще двох фігурантів: організаторку наркотрафіку та її спільника-одесита, які готувалися його зустріти. СБУ не вказує, де саме затримали наркокур’єра.

Усім трьом затриманим повідомили про підозру в контрабанді наркотичних засобів за попередньою змовою групою осіб. За цією статтею їм загрожує до десяти років за ґратами. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.