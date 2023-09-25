Львів'янинин, якого затримали поліцейські

Поліцейські затримали 28-річного львів'янина, який продавав наркотики та психотропні препарати. Загальна вартість наркотиків становить близько півтора млн грн. У прес-службі поліції Львівської області у понеділок, 25 вересня, розповіли, що чоловікові загрожує до десяти років в'язниці.

«Слідчі повідомили зловмисникові про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 3 07 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті,– позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна», – йдеться у повідомленні поліції.

Під час обшуку поліцейські вилучили у затриманого та відправили на експертизу:

поліетиленові пакети із порошкоподібною речовиною, схожою на амфетамін;

речовини схожі на канабіс та PVP;

нарковмісні таблетки;

засоби для фасування та інші речові докази.

Наразі триває досудове розслідування. Невдовзі 28-річному чоловікові оберуть запобіжний захід.