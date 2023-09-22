На Тернопільщині вчительку англійської мови засудили до 6 років в'язниці за збут амфетаміну. Жінка разом з співмешканцем продавала наркотики жителям Борщівського району. Правоохоронці затримали її після того, як зробили контрольну закупку психотропів.

Під час досудового слідства встановили, що Наталя Т. працювала вчителем англійської мови в школі села Мушкатівка Борщівського району. У вільний від роботи час продавала наркотики, які їй постачав співмешканець.

«Обвинувачена придбала з метою збуту амфетамін, масою 1,8 грама, і зберігала його за місцем свого проживання. Далі жінка збула частину наркотику місцевому жителю на вулиці Дорундяка в м. Борщеві і отримала за це 300 гривень. Правоохоронці здійснили оперативну закупку психотропної речовини», – йдеться у вироку Борщівського районного суду від 15 вересня.

Під час обшуків в будинку Наталі Т. поліцейські знайшли ще 2 грами амфетаміну. В суді обвинувачена свою провину не визнала, а від показань проти себе відмовилася.

Борщівський районний суд засудив вчительку до 6 років ув'язнення з конфіскацією майна. Судове провадження щодо іншого фігуранта справи наразі зупинено через те, що він проходить військову службу за мобілізацією, повідомила прокуратура Тернопільщини.