43-річна жінка йшла на побачення зі своїм чоловіком, який відбуває покарання у Маневицькій колонії

На Волині судили 43-річну жінку, яка намагалась занести наркотики у Маневицьку виправну колонію своєму чоловікові. Суд призначив їй шість років ув'язнення.

Нагадаємо, жінку затримали 2 грудня в Маневицькій виправній колонії. Тоді вона прийшла до виправного закладу на довгострокове побачення зі своїм чоловіком, який наразі відбуває там покарання. Однак перед цією зустріччю жінку оглянули працівники установи та виявили у неї 15 пакетиків із метадоном.

Про вирок суду в цій справі стало відомо у середу, 20 вересня, після повідомлення прес-служби прокуратури Волині. «43-річну уродженку міста Запоріжжя винуватою у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичних засобів, а також збуті наркотичних засобів у місця позбавлення волі у великих розмірах. Суд призначив їй покарання у виді шести років позбавлення волі із конфіскацією майна», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що для жінки це не перша судимість: вона вийшла з тюрми у травні 2022 року. Судима вона була, зокрема, і за вчинення наркозлочинів.