У Луцьку судили двох чоловіків за передачу в'язню наркотиків у посилках. Зокрема, нарковмісні таблетки бупренорфіну [опіоїдного анальгетика] вони ховали у м'ясі та одного разу – в вінику. Один з чоловіків отримав шість років тюрми, а інший неповнолітній обвинувачений – лише два роки умовно. Також в'язень СІЗО, який забирав посилки, отримав сім років ув'язнення.

Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, перший епізод слідство зафіксувало 20 липня минулого року: тоді зловмисники передали в'язню Луцького СІЗО декілька таблеток опіоїдів у курячих гомілках. Другу посилку чоловіки передавали 2 серпня. Тоді нарковмісні таблетки знову заховали у курячому м'ясі. За версією слідства, нарковмісні таблетки чоловік не лише вживав сам, а й продавав іншим засудженим.

У жовтні спільники з волі знову передавали в'язню нарковмісні таблетки. Однак цього разу вирішили заховати їх не у м'ясі, як раніше, а у вінику. Після цього їх викрили правоохоронці.

Допитаний у суді в'язень своєї провини не визнав: зазначив, що наркотиків у слідчому ізоляторі не продавав, а отримував їх виключно для власного вживання. Давати покази він відмовився.

Інший обвинувачений підтвердив, що купував таблетки бупренорфіну, і частину з них передавав ув'язненому, бо в того начебто боліла спина. Таблетки передавав через неповнолітнього хлопця, з яким, за його словами, до цього знайомий не був.

Неповнолітній обвинувачений розповів, що влітку 2022 року до нього зателефонував незнайомець і, пославшись на знайомство з його братом, який перебував у СІЗО, попросив купити йому продуктів та передати у ізолятор. Підтвердив, що передав три такі посилки без жодних заходів коспірації, від власного імені.

Суддя Алла Полюшко визнала усіх трьох підозрюваних винними: в'язня СІЗО – у зберіганні наркотиків з метою збуту, і призначила йому сім років тюрми з конфіскацією майна. Його спільнику призначили шість років тюрми з конфіскацією майна, а неповнолітньому юнаку дали два роки умовно.

Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, обвинувачені можуть подати апеляції.