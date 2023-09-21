Чоловік вирощував гриби у пластикових контейнерах, а тоді висушував і продавав

У Рівному поліція затримала 33-річного чоловіка, який у квартирі вирощував галюциногенні гриби, а тоді висушував їх і продавав. Всього у нього в помешканні виявили близько 1 кг псилоцибінових грибів.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, чоловік вирощував гриби у спеціальних ємностях. У подальшому висушував їх та продавав наркозалежним знайомим – за один грам 200 гривень. Під час першої оперативної закупки наприкінці серпня зловмисник збув п'ять грамів.

«19 вересня, під час чергового збуту 33-річного "бізнесмена" поліцейські затримали в порядку статті 208 КПУ України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Під час обшуку вдома у зловмисника правоохоронці виявили та вилучили близько кілограма галюциногенних грибів. Вилучене скеровано для проведення експертизи», – йдеться у повідомленні.

У середу, 20 вересня, 33-річному чоловікові повідомили про підозру за ч.2 ст. 307 ККУ (незаконний збут наркотиків, вчинений повторно). Йому загрожує від шести до десяти років ув'язнення.