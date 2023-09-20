У Чернівцях прикордонника, який кришував та збував наркотики у великих обсягах, засуджено до 4 років в'язниці. Правоохоронці встановили, що сержант прикордонної служби співпрацював з двома великими нарколабораторіями. Правоохоронець на своєму авто перевозив і особисто продавав амфетамін. Прибуток в місяць від наркобізнесу складав близько мільйона гривень.

Під час досудового слідства працівники ДБР встановили, що на початку березня 2023 року сержант разом із вісьмома спільниками виготовляли та продавали амфетамін на території кількох областей. Зловмисники отримували наркотики від двох великих нарколабораторій.

«Зловмисники виготовляли амфетамін у великих масштабах та збували його у тому числі на прифронтових територіях. Під час обшуків було вилучено 4 тисячі доз амфетаміну, понад 40 літрів та майже 50 кг різноманітних прекурсорів, хімічний посуд та обладнання для виготовлення психотропів», – повідомили в ДБР України у середу, 20 вересня.

Правоохоронці затримали дев’ять членів угрупування, серед яких був і прикордонник. Сержанта зловили під час збуту наркотиків. Встановлено, що він доставляв клієнтам амфетамін на власному автомобілі та передавав «із рук у руки», а за майже 1 грам небезпечної речовини отримував більше тисячі гривень.

У суді обвинувачений визнав свою вину, щиро розкаявся, активно спряв розкриттю злочину. «В судовому засіданні свій вчинок сержант пояснив постійним стресом на роботі, неможливістю займатися спортом, участю у бойових діях і сімейними обставинами», – повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

Шевченківський районний суд Чернівців засудив чоловіка за ч. 2 ст. 307 КК України (Незаконне виробництво та збут психотропних речовин у великих розмірах). Суддя призначив інспектора прикордонної служби покарання у вигляді 4 років в'язниці та конфіскацію майна. Матеріали щодо восьми інших спільників прикордонника правоохоронці виділили в окреме кримінальне провадження. Зловмисників також чекає суд.