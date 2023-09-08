Загалом поліцейські встановили п’ять місць посіву, на яких росло щонайменше 1300 рослин коноплі

56-річний мешканець Львівщини організував незаконну схему з вирощування та продажу коноплі. До схеми він залучив ще трьох людей. Члени угруповання вирощували коноплі на Львівщині та Прикарпатті. Поліцейські встановили пять місць посіву конопель (понад 1300 рослин) та вилучили у членів угруповання понад 10 кг готового канабісу.

Як повідомила 8 вересня Нацполіція Івано-Франківської області, група осіб незаконно сіяла та вирощувала коноплі на території Львівської та Івано-Франківської областей. Окрім цього слідчі з'ясували, що фігуранти налагодили систему збуту канабісу в особливо великих розмірах. Загалом поліцейські встановили п’ять місць посіву, на яких росло щонайменше 1300 рослин коноплі.

Під час проведення обшуків правоохоронці виявили та вилучили понад 10 кгготового канабісу, а також 900 тисяч гривень, отриманих від протиправної діяльності. Окрім цього вилучили банківські картки, мобільні телефоні, ноутбуки, зброю і транспортні засоби.

Поліцейські встановили, що схему організував 56-річний мешканець Львівської області, залучивши до неї ще трьох осіб. Їм уже повідомлено про підозру у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 ККУ. Йдеться про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід – тримання під вартою. Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до злочинної діяльності. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що нещодавно на Львівщині суд звільнив від тюремного ув’язнення айтівця, який виростив у двох приватних будинках під Львовом близько 800 кущів коноплі.