У двох приватних будинках, які належать айтішнику та його дружині, чоловік виростив близько 800 рослин коноплі

Пустомитівський райсуд Львівщини виніс вирок 37-річному айтівцю, який у двох приватних будинках під Львовом облаштував плантацію конопель. Чоловік незаконно виростив близько 800 кущів коноплі, за що суд призначив йому три роки тюрми, однак звільнив від відбування цього покарання, встановивши рік іспитового терміну.

Як вказано у вироку суду, який винесли у серпні 2023 року, Артем Стовпак облаштував у двох приватних будинках під Львовом плантацію конопель, виростивши близько 800 кущів. Один будинок належить Артему Стовпаку, а інший його дружині. У будинках він облаштував спеціальні приміщення з системами вентиляції, освітлення та автоматичного поливу. У квітні 2023 року плантацію Артема Стовпака викрили правоохоронці.

У вироку суду вказано, що Артем Стовпак є ФОПом. Згідно з даними бізнес-пошукової системи YouControl, основний вид його діяльності – комп’ютерне програмування, а сам ФОП зареєстрований у селі Ременів. Після викриття плантації конопель чоловіку обирали запобіжний захід і в ухвалі суду було зазначено, що на той час він працював тестувальником у компанії Netwrix.

Щодо 37-річного Артема Стовпака порушили кримінальну справу за фактом незаконного вирощування конопель (ч.2 ст.310 ККУ). У судовому засіданні обвинувачений свою провину визнав. Він розповів, що у січні 2023 року придбав обладнання для вирощування конопель, «оскільки надіявся, що вирощування канабісу в Україні все-таки буде легалізовано та мав намір одержати ліцензію на вирощення коноплі». Чоловік заявляв, що рослини коноплі вирощував без мети збуту.

Справу розглянула суддя Ірина Мельничук, яка визнала Артема Стовпака винним у незаконному вирощуванні конопель та призначила йому три роки тюрми, однак звільнила від відбування покарання з річним іспитовим терміном. Вилучену коноплю мають знищити. На вирок ще може бути подана апеляція.