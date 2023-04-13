У теплицях був створений спеціальний мікроклімат, щоб рослинам було комфортно рости

37-річний мешканець Пустомитівського району виростив плантацію конопель. У саморобних теплицях правоохоронці нарахували 800 кущів марихуани. За вирощування конопель зловмиснику загрожує до семи років ув'язнення, повідомила прес-служба поліції у четвер, 13 квітня.

37-річний підозрюваний облаштував саморобну теплицю для посіву та вирощення конопель у себе в будинку в одному із сіл Пустомитівського району.

«Для цього він встановив систему вентиляції, освітлення та автоматичний полив насаджень. Після чого посадив в горшки насіння, доглядав та обробляв рослини. Таким чином виростив майже 500 кущів конопель», – повідомили у прокуратурі.

Окрім цього чоловік облаштував теплицю ще в одному будинку, який належить його дружині. Там він також облаштував теплиці зі сприятливим мікрокліматом, де виростив ще 300 кущів марихуани.

Правоохоронці затримали 37-річного чоловіка, наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Поліція відкрила кримінальне провадження за посів або вирощування конопель. Затриманому загрожує до 7 років ув'язнення.