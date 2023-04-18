У двох приватних будинках, які належать айтішнику та його дружині, чоловік виростив близько 800 рослин коноплі

Личаківський районний суд Львова обрав міру запобіжного заходу ІТ-спеціалісту з Львівщини, який облаштував вдома плантацію конопель. Під час обшуків правоохоронці вилучили у нього близько 800 рослин коноплі. Чоловіка взяли під варту з можливістю вийти з СІЗО під 134 тис. грн застави.

Як вказано в ухвалі суду, тестувальник компанії Netwrix (його ім’я у судовому реєстрі приховане) облаштував на Львівщині плантацію конопель. У двох приватних будинках, які належать йому та його дружині, чоловік виростив близько 800 рослин коноплі. Для цього він облаштував спеціальні приміщення з системами вентиляції, освітлення та автоматичного поливу.

Поліція повідомляла, що затриманому 37 років, він незаконно вирощував коноплю у одному із сіл неподалік Львова.

Чоловіка обвинуватили у незаконному вирощуванні конопель (ч.2 ст. 310 ККУ). Підозрюваний свою вину визнав та заявив, що «вирощував канабіс з метою отримання насіння, продажу канабісу не здійснював».

Справу про обрання міри запобіжного заходу розглядав суддя Назар Стрепко. На час слідства підозрюваного триматимуть під вартою протягом двох місяців, або він може вийти з СІЗО, сплативши 134 тис. грн застави.

Досудове розслідування справи триває.