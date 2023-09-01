Яворівський районний суд Львівщини виніс вирок айтівцю з Хмельницького, який спробував перетнути кордон з Польщею за підробленими документами. За вчинення кримінального правопорушення чоловіку призначили 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у вироку суду, який винесли у серпні 2023 року, мешканець Хмельницького наприкінці липня вирішив виготовити підроблені документи, які б дозволили йому виїхати за кордон під час воєнного стану. Чоловік знайшов бланки тимчасового посвідчення військовозобов’язаного та довідки військово-лікарської комісії, вніс туди свої особисті дані та інформацію про начебто виключення його з військового обліку.

22 серпня чоловік спробував перетнути українсько-польський кордон через пункт пропуску «Краківець – Корчова» на Львівщині, використовуючи підроблені документи. Однак прикордонники виявили фальшивку.

У матеріалах справи вказано, що чоловік є фізичною особою-підприємцем. Основний вид його діяльності – комп’ютерне програмування. Обвинувачений під час досудового розслідування визнав свою провину.

Справу розглянула суддя Наталія Швед, яка визнала обвинуваченого винним у підробці та використанні підроблених документів. Йому призначили покарання – 17 тис. грн штрафу. На вирок ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, що нещодавно директор будівельної компанії з-під Києва двічі пробував виїхати за кордон з підробленими документами. Після двох невдалих спроб він пропонував хабар прикордоннику.