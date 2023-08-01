Наркоділки привезли з Пакистану в Україну понад 508 кг героїну, який був захований у мішках з рисом

Залізничний районний суд Львова виніс вирок трьом туркам, які у складі злочинної групи ввезли на територію України понад півтонни героїну. Їм призначили різні тюремні терміни – від восьми до десяти років. Ще одному їхньому спільнику суд виніс вирок раніше. Зазначимо, що після затримання контрабанди правоохоронці повідомляли про виявлення більше тонни героїну, але у вироку суду вдвічі менша цифра.

Як вказано у вироку суду, який винесли у липні 2023 року, троє громадян Туреччини (Демір Абдулразак, Секер Алі Хакан, Ертоґрул Теймур) спільно з ще одним турком та громадянином Молдови наприкінці грудня 2020 року привезли з Пакистану в Україну понад 508 кг героїну, який був захований у мішках з рисом. Вантаж прибув у морський порт Одеси. Уже з того моменту операція проходила під контролем СБУ. Після митного оформлення вантаж зберігався на складі у Львові. Надалі ділки хотіли переправити наркотики до Європи.

Повідомляючи про виявлення рекордної для України партії героїну, СБУ та прокуратура у січні 2021 року повідомляли про більш як тонну наркотиків на 2,3 млрд гривень. Однак у вироку суду вказано, що наркоділки отримали з Пакистану 508,6 кг героїну, що вдвічі менше від заяв правоохоронців.

У липні 2023 року Залізничний райсуд Львова уже виніс вирок одному з членів злочинного угруповання – Отера Хакі засудили до семи років тюрми.