Керував групою засуджений із вінницької колонії

Правоохоронці викрили злочинну групу, яка виготовляла та продавала наркотики на території трьох областей України. Керував наркобізнесом в'язень, який відбував покарання в одній із колоній Вінниччини. Під час обшуків в помешканнях зловмисників працівники СБУ вилучили не лише наркотики та знаряддя, для їх виготовлення, але й чимало холодної та вогнепальної зброї, готівки.

За даними слідства, засуджений, який відбуває покарання в одній із виправних колоній Вінниччини, створив злочинну організацію з чіткою ієрархією та структурою. До протиправної діяльності він залучив ще шістьох осіб із різних регіонів України – Чернівецької, Київської та Житомирської областей.

«Схема розподілу обов'язків виглядала так: "варщик" нарколабораторії виготовляв амфетамін у Києві, а його спільник відправляв "товар" у регіони під виглядом поштових відправлень. Ще один учасник групи відповідав за збут наркотиків у Житомирі. Окрема "гілка" наркобізнесу функціонувала у Чернівецькій області. До її складу входили "керівник", його співмешканка, яка вела бухгалтерію, і троє помічників, котрі займалися збутом наркотиків в обласному центрі та Вижницькому районі», – повідомили в управлінні СБУ Буковини в понеділок, 18 вересня.

Працівники СБУ та управління стратегічних розслідувань провели обшуки за місцем проживання підозрюваних у Києві, Житомирі, Вінниці та Чернівецькій області. Під час спецоперації вилучили наркотики, холодну і вогнепальну зброю, набої без дозвільних документів, готівку та чорнові записи, телефони й комп'ютери.

Наразі шістьом людям, які входили в цю групу, повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України – ч. 1, 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 4 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб) та ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів). Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.