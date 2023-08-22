Керував групою з середини виправної установи один із засуджених

На Прикарпатті правоохоронці викрили членів організованої наркогрупи, яка систематично передавала наркотики ув'язненим в СІЗО. Керував зловмисниками так званий «смотрящий за общаком». Під час обшуків в камерах тримання засуджених правоохоронці вилучили різноманітні наркотики, мобільні телефону, банківські картки та записи про продаж психотропних речовин.

Правоохоронці встановили, що члени організованої злочинної групи, яка розповсюджувала наркотики серед в'язнів, самі перебувають у місцевому СІЗО. Організував канал постачання наркотичних засобів до виправної установи 38-річний чоловік, якого ув'язненні знали, як «смотрящого за общаком». До справи були залучені як і засуджені, так і люди, які перебували на волі.

«Виконавці на волі відповідали за придбання та доставку наркотичних засобів. Вони маскували наркотики у продуктах, засобах особистої гігієни та приносили до СІЗО у вигляді передач засудженим. Після отримання пакунків члени угруповання розповсюджували заборонені речовини серед в'язнів виправної установи», — повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції у вівторок, 22 серпня.

В квітні-липні в Івано-Франківському СІЗО правоохоронці задокументували сім спроб передачі наркотиків до слідчого ізолятора. Один раз психотропні речовини навіть намагалися передати у мандаринах. Після досліджень експерти встановили, що у продуктах було виявлено заборонену речовину — бупренорфін, що викликає опіоїдну залежність.

Правоохоронці провели п'ять санкціонованих обшуків у камерах СІЗО та за місцем проживання члені групи, які були на волі. Під час обшуків вилучили наркотичні речовини, а саме солі, ксанекс, марки та саморобні пристрої для їх вживання, шприци з рідиною білого кольору, таблетки бупренорфіну, мобільні телефони, банківські карти, а також «чорнові» записи.

Наразі чотирьом особам — співорганізаторам злочинної діяльності й основним виконавцям — повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). За незаконне зберігання та збут наркотичних засобів фігурантам загрожує до 12-ти років за ґратами.