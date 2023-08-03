В автомобілі окрім водійки перебувало ще двоє чоловіків

Тернополянка влаштувала справжню голлівудську погоню з патрульними поліцейськими. Водійку, яка порушила правила дорожнього руху помітили на виїзді з Тернополя. Правоохоронці намагалися зупинити жінку, однак вона почала втікати обганяючи автомобілі і створюючи аварійні ситуації. Коли порушницю зловили, то виявилося, що окрім неї в салоні перебувало ще двоє чоловіків.

Під час патрулювання на автодорозі Тернопіль — Львів, інспектори помітили автомобіль Geely, водій якого порушив правила дорожнього руху: здійснив обгін автомобіля, перетнувши суцільну лінію дорожньої розмітки. Поліцейські спробували зупинити авто, однак керманич не зреагував, а навпаки, почав їхати швидше, порушував правила дорожнього руху та створював аварійну небезпеку для інших автомобілів. Патрульні намагалися не допустити, що водій заїхав у Тернопіль, адже там не вдалося б уникнути ДТП.

«Патрульні спільно з поліцейськими групи реагування патрульної поліції розпочали переслідування та зупинили автомобіль правопорушника. З'ясувалося, що за кермом Geely перебувала 31-річна жінка, яка взагалі не мала водійських прав», — повідомила ZAXID.NET речниця патрульної поліції Тернопільщини Катерина Метельська.

Окрім жінки, з авто вийшли ще двоє чоловіків. Правоохоронці помітили, що під час спілкування водійка поводилась підозріло та агресивно. Вони запропонували пройти огляд на стан сп'яніння.

«Поведінка жінки свідчила про явні ознаки наркотичного сп’яніння. Однак, на пропозицію пройти огляд в найближчому медичному закладі жінка категорично відмовилася. Поліцейські перевірили транспортний засіб та виявили в салоні автомобіля речовину білого кольору, схожу на наркотичну», — додала Катерина Метельська.

Патрульні затримали водійку та склали на неї три протоколи: за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння), за ст. 122-2 (Невиконання вимоги про зупинку транспортного засобу) та за ч. 5 ст. 122 (Створення аварійної ситуації для учасників дорожнього руху). Також правоохоронці винесли постанову за ч. 2 ст. 126 КУпАП (Керування транспортним засобом особою, яка не має такого права). На місце зупинки автомобіля патрульні викликали слідчих поліції для подальшого зʼясування всіх обставин.