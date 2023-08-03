37-річний водій на BMW злетів у кювет та вʼїхав у дерево

На Львівщині нетверезий водій BMW злетів із траси в кювет та в’їхав у дерево. Внаслідок ДТП загинув 37-річний пасажир.

ДТП трапилась у середу, 2 серпня, близько 13:00, між селами Стовпин та Боложинів Золочівського району. 37-річний водій автомобіля BMW 320 не впорався з керуванням, з’їхав у кювет і в’їхав у дерево. Від отриманих травм 37-річний пасажир, мешканець Золочівського району, загинув на місці ДТП. Водія із травмами госпіталізували в лікарню.

Поліцейські встановили, що водій BMW був за кермом нетверезим. Його затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого) ККУ. Водієві загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.