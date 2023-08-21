Зловмисників затримали під час того, як вони ставили закладки

На Тернопільщині викрили банду наркоторговців, до якої входив школяр з однієї з тернопільських шкіл. Зловмисники діяли на території Тернопільської, Хмельницької, Вінницької та Дніпропетровської областей. За день наркоторговці реалізовували до 300 закладок з амфетаміном, психотропною речовиною PVP та канабісом.

Тернопільським правоохоронцям два тижні тому передали інформацію, що в область мають привезти, а потім і розповсюдити велику партію наркотиків. Під час оперативної роботи поліцейські затримали двох чоловіків, які закладали 200 пакетиків з наркотиками в одному із сіл Тернопільського району, повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 21 серпня.

«Зловмисники заклали близько 200 доз з психотропними речовинами. Працівники поліції їх затримали на гарячому. З'ясувалося, що це організатор та співорганізатор злочинного угруповання. Перший – житель Дніпра, другий родом з Тернопільщини – мешканець Збаража», – розповів начальник управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в Тернопільській області Михайло Димида. Поліцейські з'ясували, що зловмисники організували цілу мережу із розповсюдження наркотичних засобів в особливо великих розмірах.

Скільки людей входило в злочинну групу наразі ще з'ясовують правоохоронці. Проте вже відомо, що всі її учасники виконували чітко розподілені ролі – «складмени», чиїм завданням було отримувати та зберігати у себе партії наркотовару, фасувальники та закладчики. Поліцейські встановили, що серед закладчиків був навіть школяр однієї з тернопільських шкіл. Зараз правоохоронці перевіряють версію того, що наркотики могли розповсюджуватися і серед неповнолітніх.

Зловмисники продавали свій товар через Telegram-канали. За попередніми даними, в день могли реалізовувати по 200-300 закладок, а чистий заробіток становив понад 100 тисяч гривень. Правоохоронці провели 16 одночасних обшуків за місцями проживання фігурантів та автотранспорту на території Тернопільської, Львівської та Дніпропетровської областей. Поліцейські виявили та вилучили 420 закладок з психотропною речовиною PVP загальною масою майже пів кілограма, 20 закладок з психотропною речовиною амфетамін загальною масою 40 грамів, та 300 грамів канабісу.

«У зловмисників вилучено мобільні термінали, сім-карти, банківські карти. На арештмайданчики перевезли чотири транспортні засоби, які вилучили у зловмисників, з них два – еліт-класу», – додав Михайло Димида.

Правоохоронці розпочали щодо зловмисників кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 КК України (Незаконне виробництво та розповсюдження наркотиків, вчинені організованою групою). Двом затриманим – організатору та співорганізатору, оголошено підозри та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.