Співробітники СБУ затримали на Київщині наркоторговців, у яких вилучили рекордні за останні роки понад 20 тонн «товару». Організаторами наркобанди виявились екс-посадовці підрозділу Національної поліції по боротьбі наркозлочинністю.

Як повідомили 17 серпня в поліції, колишній посадовець Нацполіції організував злочинну групу, до якої входили його екс-колеги, щозаймалася збутом наркотиків. За даними слідства, члени банди отримували «товар» для продажу з двох нарколабораторій у Київській та Житомирській областях, які виготовляли промислові обсяги мефедрону.

Злочинне угрупування базувалося на Киїівщині. Звідти збували оптові партії важких наркотиків і психотропів за кордон. Один із злочинців сприяв вивезеню наркотиків через зелений коридор.

Під час обшуків правоохоронці понад 20 тонн прекурсорів для виготовлення «товару» і майже 150 кг мефедрону на загальну суму понад 30 млн грн. У березні 2023 року СБУ затримала організатора злочинної групи, який намагався переправити за кордон 15 кг психотропів. 17 серпня правоохоронці затримали третього учасника угруповання, який забезпечував «комунікацію» наркоділків зі спільниками.

Усім трьом членам банди слідчі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) ККУ. Наразі вони перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми.