42-річний чоловік облаштував високотехнологічну лабораторію з виготовлення метадону з сучасним обладнанням і спеціальним промисловим хімічним реактором

У Борисполі поліція викрила потужну нарколабораторію, де виготовляли близько 200 кг метадону на місяць. Під час обшуків правоохоронці вилучили наркотиків на 30 млн грн.

Як повідомили у вівторок,14 березня, у поліції, 42-річний чоловік орендував будинок у Борисполі, де облаштував високотехнологічну лабораторію з виготовлення метадону з сучасним обладнанням і спеціальним промисловим хімічним реактором.

На місяць у нарколабораторії виготовляли близько 200 кг метадону. Наркотики продавали гуртовими партіями та через канали збуту закордон.

Поліцейські спецпідрозділу ТОР затримали злочинця під час виготовлення чергової партії наркотиків. Під час обшуку в будинку, де він облаштував нарколабораторію, поліцейські вилучили 50 літрів метадону, лабораторне обладнання та прекурсори. Орієнтовна вартість вилученого наркотику за цінами «чорного» ринку становить близько 30 млн грн.

Наприкінці минулого року чоловіка вже затримували за вчинення аналогічного злочину в іншій області, однак він вийшов із СІЗО під заставу та переїхав до Борисполя, де відновив роботу нарколабораторії.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 307 (незаконне виготовлення та збут наркотичних засобів в особливо великих розмірах) ККУ. Святошинський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. За вчинене йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.