Нацполіція затримала учасників злочинної спільноти «Двадцятівські»

Нацполіція знешкодила криворізький наркокартель, учасники якого організували масштабну мережу з торгівлі метамфетаміном. Понад 1200 правоохоронців провели операцію і загалом затримали 48 учасників злочинної спільноти «Двадцятівські», у тому числі десять лідерів.

Організаторами наркобізнесу були троє мешканців Кривого Рогу. Мережа наркокартелю складалася з трьох злочинних організацій та шести організованих груп. Організатори ретельно підбирали «персонал» і надавати перевагу особам з хорошими фізичними даними та зв’язками зі «злочинним світом».

При цьому, щоб заплутати слідчих, представники відокремлених ланок майже не контактували один із одним. Таким чином, затримані збувачі взагалі не володіли інформацією про діяльність усього наркокартелю.

Аби забезпечити належний контроль та безпеку спільноти, функціонувала чітка ієрархія та розподіл ролей: контроль за роботою лабораторій, їх охорона, «хіміки», «фінансисти» тощо. Для безперебійної торгівлі фігуранти продумували логістику і облаштування пунктів зберігання. Через розгалужену кур’єрську мережу реалізовували продукцію великими та роздрібними партіями шляхом закладок і методом з рук у руки.

Нарколабораторії знаходились в орендованих гаражах у Кривому Розі. Їхні потужності дозволяли виготовляти щомісяця до 40 кг готових психотропів. Ринок збуту охоплював майже всі регіони України.

Кошти, а це – понад мільйон доларів США прибутку щомісяця, лідери угруповань передавали керівникам «Двадцятівських», які розподіляли їх між усіма задіяними в наркобізнесі.

За результатами слідчих дій правоохоронці спершу затримали 37 учасників злочинної спільноти, зокрема лідерів, представників силового блоку, «хіміків» та збувачів. Під час другого етапу спецоперації поліція затримала ще 10 учасників відокремленого підрозділу.

За результатами проведення понад 200 одночасних обшуків поліцейські вилучили наркотичні засоби і психотропні речовини, а також прекурсори.

Окрім цього, вилучено 310 тис. доларів США, 103 тис. євро та понад 500 тис. гривень, зброю та набої різного калібру, боєприпаси, більше двох десятків банківських карток і мобільних телефонів, дані дилерів, клієнтів та боржників, а також 40 автомобілів, старовинні книги та ікони.

Затриманим інкриміновано створення, керівництво злочинною організацією та участь у ній, незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту та збут наркотичних засобів, психотропних речовин, а також надання неправомірної вигоди службовій особі.