Виробникам наркотиків загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна

У приватному будинку в одному із сіл на Буковині правоохоронці виявили підпільну лабораторію, де виготовляли амфетамін. До виробництва наркотиків причетні двоє місцевих мешканців, а також п’ятеро дилерів, які розповсюджували амфетамін по всій території України. Дохід наркоділків складав сотні тисяч гривень не місяць. Наразі обох власників лабораторії затримали, за скоєне їм загрожує до десяти років ув’язнення. Це вже третя нарколабораторія, яку викрили в Чернівецькій області протягом тижня.

Як у понеділок, 13 березня, повідомила прес-служба ДБР, нарколабораторія розташовувалася у приватному будинку в Дністровському районі Чернівецької області. Двоє чоловіків виготовляли амфетамін, використовуючи для цього як легальні хімічні сполуки, так і речовини, придбані на чорному ринку.

«Збутом товару займалися інші п’ять осіб. Амфетамін продавали під час особистих зустрічей та посередництвом поштових відправлень по всій території України. В місяць «ділки» заробляли сотні тисяч гривень», – йдеться у повідомленні ДБР.

Одного з фігурантів справи затримали одразу після продажу чергової дози наркотиків. Під час обшуків виявлено різноманітне обладнання, зокрема лабораторне скло та хімічний посуд, а також 10 літрів реагентів для виготовлення амфетаміну.

Затриманому та його спільнику слідчі ДБР повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 ККУ (незаконне виробництво, зберігання та збуту психотропних речовин у великих розмірах). Санкція статті передбачає у вигляді до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 9 березня, ДБР повідомило про затримання організаторів двох підпільних нарколабораторій у Чернівцях з мільйонним прибутком щомісяця. До виготовлення наркотиків причетні вісім людей, у п’ятьох із них уже провели обшуки. За даними слідчих, наркотики продавали через дилерів і через відправки поштою, зокрема, у зону бойових дій.