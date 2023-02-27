Зараз 34-річному калушанину загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна

Мешканець Калуша викопав у лісі схованку та тримав там вісім кілограмів різних наркотиків – мефедрон, Альфа PvP, екстезі, марихуана, ЛСД, амфетамін. Як виявили схованку наркотиків наразі не повідомляється. За даним поліції, 34-річний чоловік продавав наркотики на території Івано-Франківської області. Вартість вилученого товару становить 4 млн грн. Зараз чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як у понеділок, 27 лютого, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, мешканця Калуша підозрюють у продажі наркотиків в особливо великих розмірах. 34-річний наркодилер купував оптові партії різних наркотиків через інтернет, фасував і продавав наркоманам методом закладок.

«Своїм клієнтам пропонував досить широкий асортимент «товару»: мефедрон, Альфа PvP, екстезі, марихуана, марки ЛСД, амфетамін тощо. В автомобілі фігуранта поліцейські вилучили близько 100 наркотичних закладок з особливо небезпечною речовиною Альфа PvP. Окрім того, у лісовому масиві оперативники знайшли сховок з забороненими речовинами», – йдеться у повідомленні поліції.

Загалом правоохоронці вилучили близько восьми кілограмів амфетаміну, марихуани та Альфа PvP. Усі наркотики направили на експертизу. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 ККУ (незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Наразі 34-річний мешканець Калуша перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до 12 років ув’язнення із конфіскацію майна.