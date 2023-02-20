Наркотики в кавомолці знайшла службова собака на ім'я Норі

Працівники Київської митниці виявили у кавомолці шість пакетиків із коноплями, що містили психотропні речовини. За попередньою оцінкою, вартість наркотиків сягає 2,5 млн грн. Виявити кавомолку із психотропами митникам допоміг службовий собака. Про виявлені психотропи прес-служба київської митниці повідомила у понеділок, 20 лютого.

Посилка з наркотиками мала поїхати до Казахстану через службу міжнародних перевезень. Кавомолку з коноплями надіслав невідомий громадянин, який приховав свої дані. «Відправляв з приховуванням – всередині кавомолки, яку і задекларував, щоб відвернути увагу митників. При цьому, про себе зазначив «липову» контактну інформацію. Однак, службовій собаці Київської митниці Норі, профіль якої, в тому числі й пошук психотропних речовин, кавомолка не завадила спрацювати на заборонену речовину», – зазначили у прес-службі Київської митниці.

Загалом співробітники служби виявили 6 пакетів з насінням сортової коноплі, в якому містився психотропний препарат тетрагідроканабінол (гашиш). Експерти Київської митниці назвали речовину особливо небезпечною та забороненою для обігу. За попередніми підрахунками вартість насіння становить 2,5 млн грн. 16,5 тис. насінин з психотропами вилучили співробітники митниці.

Нагадаємо, гашиш, який є присутнім у більшості сортів конопель, заборонено вводити в обіг Кримінальним кодексом України з 2013 року, проте митники постійно викривають наркотики в посилках. 9 лютого львівські митники повідомили, що виявили коноплі у 50 картриджах до електронних сигарет. Посилку надіслали з США на адресу киянина. Також у Києві 14 лютого митники вилучили приблизно 5 тисяч капсул для схуднення з психотропом сибутраміном, які надіслали з Казахстану.