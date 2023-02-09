50 картриджів до електронних сигарет виявилися набиті марихуаною

У четвер, 9 лютого, львівські митники виявили у посилці зі США 50 картриджів до електронних сигарет, набитих марихуаною. За цим фактом відкрили кримінальне провадження.

Як розповіли у Львівській митниці, наркотичні речовини виявили працівники митного поста «Львів - поштовий» під час огляду посилки зі США, яка відправлена на адресу жителя Києва.

Наркотичні речовини вилучили, справу передали правоохоронцям (фото митниці)

Окрім задекларованого вживаного одягу, у посилці було знайдено 50 катриджів до електронних сигарет із речовиною коричневого кольору, яка має характерний запах канабісу.

За цим фактом митники скерували інформацію правоохоронцям, які розпочали розслідування за незаконне пересилання психотропних речовин (ст. 309 ККУ). Товар вилучили, його передадуть на експертизу.