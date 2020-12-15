У посилках зі США виявили контрабандну зброю

Правоохоронці виявили у пункті міжнародного поштового обміну Галицької митниці у Львові дві посилки з вогнепальною зброєю. А саме у посилках, які надійшли зі США, були гвинтівка, пістолет Beretta та велика кількість набоїв.

У вівторок, 15 грудня, в СБУ Львівщини повідомили, що посилки зі зброєю з-за кордону намагалися одержати двоє мешканців Одеської та Черкаської областей. Для нелегального переправлення товару ділки використовували міжнародні поштові сервіси.

Контрабандну зброю вилучили в пункті міжнародного поштового обміну (фото СБУ)

Посилки з гвинтівкою у розібраному вигляді та пістолетом Beretta з понад 170 набоями затримали в пункті міжнародного поштового обміну Галицької митниці у Львові.

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 201 (контрабанда) ККУ. Винуватцям загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.