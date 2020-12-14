У нападника вилучили травматичний пістолет

У понеділок вранці, 14 грудня, у Миколаєві на Львівщині сталася стрілянина, унаслідок якої 40-річний чоловік отримав поранення ноги. За підозрою у скоєнні злочину поліцейські вже затримали його 47-річного знайомого.

У поліції Львівщини повідомили, що інцидент трапився на вулиці близько 5:00 ранку 14 грудня. За попередніми даними, неодноразово судимий 47-річний місцевий мешканець вчинив стрілянину і поранив у ногу свого 40-річного знайомого. Постраждалого забрали до лікарні. Причини стрілянини в поліції наразі не розголошують.

Чоловік стріляв у свого знайомого на вулиці (фото поліції)

До поліції надійшло повідомлення від медиків районної лікарні, які встановили у постраждалого поранення ноги гумовими кулями.

Підозрюваного 47-річного мешканця Миколаєва затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Травматичну зброю у нього вилучили.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.